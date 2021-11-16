مرور الإقليم تحصي عدد الحوادث والوفيات منذ بداية 2021

عزتْ مديرية مرور اقليم كردستان، ازدياد الحوادث المسجلة الى السرعة واستخدام الموبايل اثناء القيادة وكذلك الطرق الخارجية وآلية منح الاجازات، كما اشرت انعداما شبه تام للثقافة المرورية لدى اصحاب المركبات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية المرور العامة في كردستان اسعد ملا كريم للصحيفة الرسمية ان "المديرية سجلت منذ بداية العام الحالي ولغاية ايلول الماضي 3107 حوادث سير".

واوضح ان "معظم الحوادث كبيرة، حيث بلغ عدد المصابين فيها 5348 والوفيات 476 حالة"، مبينا ان "اسبابها تعود الى السرعة واستخدام الموبايل اثناء القيادة وكذلك الطرق الخارجية ومجموعة اسباب اخرى مثل كثرة المركبات وتأثير عوامل المناخ كالامطار والضباب وطريقة منح الاجازات".

واشار كريم الى ان "هناك خططا جديدة للسيطرة على كثرة الحوادث تتضمن تغيير اصدار الاجازات واعتماد الطريقة العالمية مع دراسة بكل مجالات تطور المرور". من جهته، قال المتحدث الرسمي لمرور اربيل فاضل حاج حسين: ان "الاحصائيات العالمية تبين ان10 % من الحوادث تحدث بسبب الطريق و80 % تعود الى العنصر البشري و10 % تعود الى عدم وجود شروط المتانة في المركبات، وبالنسبة لاقليم كردستان فهو خارج هذه القاعدة، حيث ان 95 % من الحوادث سببها سائقو المركبات".

اما بالنسبة للطرق، فاشار حسين الى ان "اربيل تعد المدينة الوحيدة بالمستوى المطلوب سواء كانت في شوارعها الداخلية او التي تربط أطرافها، مع وجود كاميرات مراقبة للبحث عن سبب الحوادث وكشف الذين لا يلتزمون بالقوانين المرورية والوقوف عند الاشارات ورصد المسابقات الممنوعة بالمركبات والخروج عن السرعة المقررة التي بسببها تحدث الكثير من الحوادث ".