بيئة واسط تطالب بأعادة النظر بمعالجة النفايات وإنشاء معمل لتدويرها

مدير بيئة واسط صباح عباس قال في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "اختلاط النفايات من مختلف الأنواع في مواقع الطمر الصحي، يعد طريقة بدائية في المعالجة، خاصة مع اختلاف الفترات الزمنية لتحلل تلك النفايات والتي تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات لتتحلل".من جانبها أعلنت مديرية بلدية الكوت عن وضع خطة لإنشاء معمل لتدوير النفايات في موقع الطمر الصحي على طريق كوت بدرة وبمساحة 15 دونم.فيما أوضح مدير البلدية علي عبد إن الحكومة المحلية فاتحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات على تخصيص قطعة أرض مناسبة وإكمال الإجراءات المتبقية بهذا الشأن.