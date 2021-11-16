جنايات واسط تصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق خاطف طفلة

أصدرت محكمة جنايات واسط ، اليوم الثلاثاء،حكما بالسجن المؤبد على متهم اقدم على خطف طفلة في المحافظة.

وقالت مديرية شرطة محافظة واسط في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بأشراف ومتابعة مدير شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد صالح الزركاني على انجاز القضايا التي يتبناها قسم مكافحة أجرام واسط، اصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن المؤبد على متهم اقدم على خطف طفلة".

واضاف البيان، انه "تم احالة المتهم بعد انجاز التحقيق الى محكمة الجنايات المختصة وتمت ادانته وفق المادة (٣١/٤٢٢) ق.ع وبدلالة المادة (٤٢١) ق.ع".