التعليم تصدر توجيهاً للجامعات الأهلية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة التعليم الجامعي الأهلي ناقشت مع مدراء التسجيل في الجامعات والكليات الأهلية مضامين دليل الطالب الذي سيطلق في المدى المنظور وآليات التقديم والقبول في الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة".واستمع الحاضرون، وفق البيان، الى "توجيهات الوزارة بضرورة التكامل مع نظام القبول المركزي وتقديم الدعم للطلبة خلال فترة التقديم المرتقب وتمكين المتفوقين من التنافس على المنح الدراسية المجانية".