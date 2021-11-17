الموقف المروري في العاصمة.. زحامات خانقة وسيارات مكدسة في الشوارع

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، اختناقات مرورية وزحامات في بعض الشوارع وعقد التقاطعات والجسور.





تقاطع حي الجهاد مزدحم



ازدحام لغاية نصف جسر ساحة اللقاء بسبب مطبات سيطرة ساحة اللقاء



من جسر حي العامل بتجاه نفق الشرطة مزدحم



سيطرة التسويق النفطي ازدحام



حادث اربعة سيارات على الدولي الجنوبي قرب طريق النيل مسبب زخم ودون اصابات



ازدحام سيطرة الطابقين من جهة الدورة واصل للتقاطع



الصالحية باتجاه جسر السنك مزدحم



ازدحام شديد جدا شوارع القادسية باتجاه جسر الجادرية الرئيسي والفروع سير بطيء جدا

اليكم ابرز الشوارع المزدحمة:تقاطع حي الجهاد مزدحمازدحام لغاية نصف جسر ساحة اللقاء بسبب مطبات سيطرة ساحة اللقاءمن جسر حي العامل بتجاه نفق الشرطة مزدحمسيطرة التسويق النفطي ازدحامحادث اربعة سيارات على الدولي الجنوبي قرب طريق النيل مسبب زخم ودون اصاباتازدحام سيطرة الطابقين من جهة الدورة واصل للتقاطعالصالحية باتجاه جسر السنك مزدحمازدحام شديد جدا شوارع القادسية باتجاه جسر الجادرية الرئيسي والفروع سير بطيء جدا