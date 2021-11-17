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القبض على متهم مختص بسرقة أغطية "المنهولات" في بغداد

محليات

2021-11-17 | 01:15
القبض على متهم مختص بسرقة أغطية "المنهولات" في بغداد
1,119 مشاهدة

ثمنت امانة بغداد جهد القوات الامنية، بالقاء القبض على احد سراق اغطية شبكات تصريف مياه الصرف الصحي ومشبكات الامطار.

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، انه "في الوقت الذي تبذل فيه دوائر امانة بغداد جل جهودها للاستعداد لموسم الامطار عبر تنظيف شبكات التصريف واصلاح التخسفات ومد خطوط الطوارئ وغيرها من الاعمال التي يتم تنفيذها بتوجيه من امين بغداد المعمار علاء معن والتي انطلقت منذ شهر آب الماضي، تتعرض شبكة التصريف بين فترة واخرى لسرقة اغطيتها ما يجعلها عرضة للانسداد وتعريض سلامة المواطنين للخطر ما يدعو الملاكات الفنية لتعويضها بسرعة الامر الذي يثقل كاهل الامانة بمبالغ اضافية".
واضاف البيان، ان "امانة بغداد تدعو المواطنين لمساندتها والابلاغ عن حالات السرقة التي تحدث في مناطقهم وتزويد القوات الامنية بالوثائق الصورية او الفديوية عند توفرها التي تمكنها من القاء القبض على ضعاف النفوس التي تسول لهم انفسهم العبث بالمال العام".
وتابع ان "هناك تنسيق بين امانة بغداد والقوات الامنية لملاحقة سراق الاغطية واحالتهم للقضاء العادل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حرصاً على سلامة المواطنين اولاً والحفاظ على المال العام ".

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