المباشرة بصيانة وترميم جدارية تعود الى القرن الثالث عشر في نينوى

أعلن مفتش اثار وتراث نينوى خير الدين احمد، المباشرة باعمال الصيانة والترميم لجدارية تعود الى القرن الثالث عشر في كنيسة مار كوركيس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى من قبل فريق فرنسي متخصص باعمال ترميم وصيانة اللوحات الجدارية بعد ان تعرضت الى اعمال تخريب من قبل عصابات داعش الاجرامية.





واضاف، ان "هذه الاعمال تتم باشراف وتنسيق مع راعي الكنيسة وكوادر مفتشية اثار وتراث نينوى".

وقال احمد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاعمال شملت رفع الجدارية من مكانها بطريقة فنية تمهيدا لصيانتها واعادتها الى مكانها مرة اخرى".واضاف، ان "هذه الاعمال تتم باشراف وتنسيق مع راعي الكنيسة وكوادر مفتشية اثار وتراث نينوى".