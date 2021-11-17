بسبب الحوادث المرورية.. الطب العدلي يسجل نحو 100 وفاة خلال شهر واحد

وقال مدير عام الدائرة، زيد علي عباس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفق الاحصاءات الصحية تم تسجيل (99 ) حالة وفاة من بينهم ما يقارب 87 جثة من الرجال و 12 جثة من النساء والواردة من الجهات التحقيقية والقضائية توزعت بين حوادث انقلاب عجلة ، حوادث سير واصطدام".واكد ان "اصابات حوادث المرور ذات خطورة كبيرة وتضاهي عمليات القتل الاخرى اذا انها افة تشكل هاجسا وقلقا لجميع افراد المجتمع".يشار الى ان دائرة الطب العدلي قد سجلت خلال الاشهر الماضية العديد من الوفيات في حوادث السير والذي اصبح من المشكلات التي تستنزف الموارد المادية وما تتكبده من مشاكل في الطاقات البشرية والذي يؤثر على مقومات الحياة .