انقاذ فتاة من محاولة انتحار في النجف وأخرى من الابتزاز في كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها أنقذت فتاة من محاولة الانتحار بسبب مشاكل أسرية في محافظة النجف الأشرف، وأنقذت طالبة من ابتزاز زميل لها بإحدى الجامعات الأهلية في محافظة كركوك".وتابعت، "وفي الأثناء قامت مفارز الشرطة المجتمعية في النجف الأشرف بتقديم الدعم المعنوي للفتاة وتأهيلها نفسيا من أجل مساعدتها على تجاوز مشاكلها، والتفاهم مع ذويها بغية وضع برنامج تأهيل ورعاية للفتاة يضمن اندماجها مع الأسرة والمجتمع".واشارت الى، ان "مجتمعية كركوك واجهت المبتز بأدلة الإدانة، واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، وحذفت الصور والمحادثات التي هدد بها ضحيته بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة".