إحباط محاولة هدر بالمال العام في منفذ طريبيل الحدودي

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تمكنت من من خلال الكشف والتدقيق لكافة السلع والبضائع الواردة من ضبط شاحنتين خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي محملة (أدوات بلاستك استعمال مرة واحدة ٬ أكياس مطبوعة ٬ علب ورقية ) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".وبينت، أنه "تم إحباط محاولة للغش والتلاعب قام بها ضعاف النفوس عن طريق التغيير في منشأ البضاعة وتلاعب في وصل الغرامة وعدم وجود شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق وفاتورة وشهادة منشأ باسم الشركة المستوردة بالإضافة إلى وجود مواد غير مصرح بها ما يسبب هدر بالمال العام".وأشارت الهيأة إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".