فضيحة الشهادات العليا المزورة تهز الرأي العام في العراق

اثارت تغريدات وتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي لغطا كبيرا داخل العديد من الاوساط ابرزها الاكاديمية..وذلك عقب تداول معلومات افادت بوجود تزوير بالاف الشهادات الممنوحة من جامعات لبنانية لطلبة عراقيين.فضيحة مدوية وبشهادات مزورة لـ سبعة وعشرين الف طالب عراقي من ضمنهم مسؤولون بالدولة استحصلوا على شهادات عليا من دول اجنبية ابرزها لبنان معلومات وتصريحات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بينت فيها استحصال شهادات رسمية عليا دون اي دوام حضوري او حتى الكتروني بزمن الجائحة.وعلى اثر تلك الاحداث علقت وزارة التعليم العراقية التعامل مع ثلاث جامعات لبنانية هي الجامعة الاسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم كاشفة بان التعليق جاء لنسبة الطلبة المرتفعة الذين استقبلتهم تلك الجامعات.التعليم اللبنانية من جانبها بينت بان تزوير الشهادات هو جرم جنائي سيلاحق جزائيا اضافة للعقوبات التي تتضمن غرامات مالية في وقت تصل فيه الاجراءات احيانا لحد اغلاق الجامعات المتواطئة وعدم الاعتراف بها.