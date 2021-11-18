التربية تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض (الدور الأول / التكميلي) و(الدور الثاني) للعام الدراسي 2020 – 2021.

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