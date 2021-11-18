التربية تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
16
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
16
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
خمسة ونصف
من
07:45 PM
الى
08:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأدوية الأوروبية تكشف معلومات عن عقار لعلاج كورونا- عاجل
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
التربية تنشر نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض
محليات
2021-11-18 | 06:40
المصدر:
السومرية نيوز
417 مشاهدة
أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض (الدور الأول / التكميلي) و(الدور الثاني) للعام الدراسي 2020 – 2021.
الروابط ادناه:
المحرر:
كرار جاسم
»
حمّل تطبيق السومرية الآن،
أنقر هنا
التربية
نتائج الامتحانات العامة
المدارس المهنية واعداديات التمريض
+A
-A
آخر الاخبار
12:22 | 2021-11-18
12:22
كورونا اليوم
الأدوية الأوروبية تكشف معلومات عن عقار لعلاج كورونا- عاجل
11:58 | 2021-11-18
11:58
سياسة
كتائب الإمام علي: الكتل المعترضة على التزوير ليست خاسرة
11:51 | 2021-11-18
11:51
سياسة
كتائب حزب الله تعلق على حصر السلاح بيد الدولة
المزيد
اعلان
محليات
وصول طائرة العائدين من بيلاروسيا الى اربيل
وصول طائرة العائدين من بيلاروسيا الى اربيل
موقف وبائي منخفض الإصابات في عموم البلاد
10:19 | 2021-11-18
العراق يترأس اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
08:45 | 2021-11-18
مجددا.. العراق يفوز بعضوية المجلس الدولي لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية
08:32 | 2021-11-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
اعلان
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أدفوكات يعلق على خسارة اليوم أمام كوريا
رياضة
25.82%
12:49 | 2021-11-16
أدفوكات يعلق على خسارة اليوم أمام كوريا
12:49 | 2021-11-16
طقس العراق.. منخفض جوي يسبب أمطاراً غزيرة في البلاد
محليات
22.43%
02:22 | 2021-11-17
طقس العراق.. منخفض جوي يسبب أمطاراً غزيرة في البلاد
02:22 | 2021-11-17
توقع صادم بشأن أسعار النفط العام المقبل
اقتصاد
14.8%
12:48 | 2021-11-16
توقع صادم بشأن أسعار النفط العام المقبل
12:48 | 2021-11-16
فتاة تنهي حياتها باستخدام "الكلاشنكوف" في بغداد (صورة)
خاص السومرية
13.74%
03:43 | 2021-11-17
فتاة تنهي حياتها باستخدام "الكلاشنكوف" في بغداد (صورة)
03:43 | 2021-11-17
الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهرا
اقتصاد
12.67%
05:11 | 2021-11-18
الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 16 شهرا
05:11 | 2021-11-18
المنفذ عراقي.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن تفجير ليفربول
دوليات
10.54%
07:16 | 2021-11-17
المنفذ عراقي.. تفاصيل جديدة ومثيرة عن تفجير ليفربول
07:16 | 2021-11-17
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.