العراق يترأس اجتماعا لممثلي الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعا في بغداد لممثلي الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.



وبحسب بيان لوزارة التعليم ورد للسومرية نيوز، "ناقش المجتمعون من ممثلي البعثات الدبلوماسية لكل من بريطانيا وكندا واستراليا وفلندا وكوريا الجنوبية وهولندا واليابان فضلا عن مدير وعدد من منتسبي هيأة الرقابة الوطنية المحاور التي سيتضمنها مؤتمر اتفاقية حضر استخدام الأسلحة الكيميائية للدول الأعضاء الذي سيعقد في لاهاي بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني الحالي.

أكد وزير التعليم خلال الاجتماع "دعم والتزام العراق بالشراكات الدولية التي تحد من مخاطر استخدام الأسلحة المحظورة وحرص الحكومة العراقية ومؤسساتها الفنية المختصة على التعاون والتفاهم مع المجتمع الدولي معربا عن تأييده للمشاركة والإسهام في تحقيق السلام.

ووفقا للبيان، رحب ممثلو الدول الأعضاء بالرؤى والمقترحات التي تقدم بها وزير التعليم بشان أهمية بناء القدرات للدول وتكثيف الجانب التوعوي في مناهضة استخدام الأسلحة الكيميائية وبلورة البرامج العلمية والتربوية لمواجهة هذه المخاطر.