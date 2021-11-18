إطلاق التقديم للدراسة المسائية في الجامعات- عاجل

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إطلاق التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "قررت إطلاق التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2022/2021".