بالفيديو.. القوات الأمنية تعتدي على الطلبة المعتصمين أمام وزارة التعليم ببغداد

ويعتصم العشرات من طلبة الدراسات الأولية في الجامعات العراقية، منذ قرابة الأربعة أسابيع، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد؛ للمطالبة بدور ثالث، وذلك مراعاة للظروف الصحية وجائحة كورونا.معتصمون أخبروا السومرية نيوز، اليوم الجمعة، إن "قوات حفظ القانون أو ما تسمى بقوات مكافحة الشغب، اعتدت على الطلبة المعتصمين أمام بوابة التعليم للمطالبة بحقهم في الدور التكميلي"، لافتين إلى تلك الاعتداءات أوقعت إصابات في صفوف الطلبة، كما تم سحب هواتف الطلبة وتكسير بعضها، وتمزيق قمصان المعتصمين ولافتاتهم".وفيما أبدى الطلبة المعتصمون استغرابهم من طريقة تعامل القوات الأمنية معهم لاسيما أنهم من "طبقات متقدمة في المجتمع، والكثير منهم من كليات الطب والهندسة"، فأنهم طالبوا رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بتحقيق مطلبهم.