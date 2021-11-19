الصدر يعلن حل تشكيل لواء "اليوم الموعود" وتسليم سلاحهم

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حل تشكيل لواء "اليوم الموعود" وتسليم سلاحهم.





وقال الصدر عبر تغريدة بـ"تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، إنه "كبادرة حسن نية مني أنا (مقتدى الصدر)، أعلن حل تشكيل (لواء اليوم الموعود) وغلق مقراتهم".

واضاف: "ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا او ما يسمى حاليا/ لواء 313 و314 و315، في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم".

وتابع الصدر، "وإن وجد فعليهم بتسليمه خلال مدة 48 ساعة عسى ان تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم.. بل وتكون رسالة امان وسلام للشعب كافة".



وختم قائلا، "على مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار".