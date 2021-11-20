طقس العراق.. امطار وعواصف رعدية مرتقبة

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم الأحد في المناطق الشمالية والوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية أحياناً، ولا يوجد تغير في درجات الحرارة، أما الطقس في المنطقة الجنوبية من البلاد فسيكون غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية في أماكن متفرقة منها، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً ،حيث ستكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 25 ،والبصرة 26 ،وأربيل 22 ،وصلاح الدين 23 ".وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس فيه صحواً في المنطقة الوسطى ،ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً، أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت البيان إلى أن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية ليوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما الطقس في المنطقة المالية من البلاد سيكون صحواً وسترتفع درجات الحرارة قليلاً".واوضح أن "يوم الأربعاء فسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".