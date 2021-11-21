الانواء الجوية: أمطار وعواصف رعدية بدءاً من هذا اليوم

وتوقعت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تساقط أمطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة".وأضاف البيان، أن " طقس يوم غد الاثنين سيكون غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية أحياناً يتحسن تدريجيا بعد الظهر في المنطقة الوسطى ،ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، أما الطقس في المنطقة الشمالية فسيكون غائماً مع تساقط زخات مطر في الاقسام الشرقية منها تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة في الاقسام الشرقية منها يتحسن تدريجيا بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وبين أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والشمالية ، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأشار إلى أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجيا الى غائم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولاتغير فيها في المنطقة الجنوبية".وتابع البيان، أن "طقس يوم الخميس المقبل سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر مساءاً تكون رعدية أحياناً في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".يتبع..