البيئة تبحث مع هيئة التصنيع الحربي تفعيل عدد من مصانعها

دعت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، هيئة التصنيع الحربي الى أستثمار قدراتها في الصناعات المدنية من خلال دعمها لجهد الحكومة في التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة .

وقال رئيس هيئة التصنيع الحربي المهندس محمد صاحب الدراجي خلال استضافته لفريق التوعية الوطني لدعم الطاقة ان "الهيئة تمتلك مصانع وشركات متخصصة في انتاج عدد من المعدات الخاصة بخلايا الطاقة الشمسية والاضاءة الحديثة الاقتصادية وانها على استعداد لمضاعفة حقل الانتاج في هذه المواد خلال الفترة المقبلة".

من جانبه اكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون ورئيس فريق التوعية الوطني لدعم الطاقة ان "عملية اشراك مؤسسات القطاع العام منها هيئة التصنيع الحربي في جهد الحكومة سيفتح باب التنافس بين انتاج القطاعين العام والخاص بتوفير كل مستلزمات الطاقة المتجددة شرط ان تتوفر في هذه التقنيات والمصنعات اعلى درجات الجودة ، والاعتماد على الطاقة النظيفة".

على الصعيد نفسه، اوضح مستشار هيئة الاستثمار الوطنية رحيم الجعيفري ان "هيئة المستشارين حددت ضوابط وشروط لتلك المواد من شأنها ان تكون تجربة رائدة في رفد البلد بمعدات أستخدامات الطاقة الشمسية".

الجعيفري بين ان العراق سيضيف بما يقرب من ٧٥٠٠ ميكاواط من خلال انتاج الطاقة النظيفة المعتمدة على الطاقة الشمسية خلال الثلاثة اعوام القادمة".