محافظة عراقية تعلن انطلاق المرحلة الاولى من النقل العام (صور) - عاجل

وقال الخطابي في بيان أورده مكتبه الإعلامي وتلقته السومرية نيوز، ان "هذه المرحلة تمثل الخطوة الاولى في انطلاق النقل العام في المحافظة وستكون هنالك وجبات اخرى من الباصات للوصول الى ال ١٠٠ باص، مبينًا ان النقل العام لا يؤثر على النقل الخاص".وأضاف، ان "النقل العام يعد خدمة اساسية في كل بلدان العالم وسينطلق ضمن خطوط واماكن توقف مخصصة، لافتا الى ان الحكومة المحلية وقسم الاتصال والتكنلوجيا ستطلق تطبيقاً الكتروني للهواتف ليتم من خلاله معرفه مسارات الباصات ووقت وصوله".وأوضح الخطابي، ان "النقل العام سيخدم بشكل مباشر اغلب شرائح المجتمع كالطلبة والمتقاعدين والمعاقين وابناء الشهداء من خلال التخفيض والدعم باصدار بطاقة خاصه بهم، اضافة الى باقي الشرائح الذين سيتم شمولهم بعد وصول الباصات التي تم تنسيق مع وزارة النقل في وصولها".وتابع، ان "المحافظة تخطط في مجال النقل في انشاء خط القطار بين كربلاء والنجف وايضا هنالك المترو داخل المدينة الذي يتم العمل به وفق التحطيط العمراني".