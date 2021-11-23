التعليم تعلن إعادة فتح التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن إعادة فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة قبول الموظفين المتميزين والكوادر الطبية من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر للسنة الدراسية 2022/2021".وأشارت إلى أن "التقديم يستمر الى غاية 2021/12/7 من خلال بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ويتاح للطلبة الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى التقديم الى هذه القناة بعد مراجعة جهات انتسابهم لغرض تحديث خياراتهم لغرض التقديم والقبول في المقاعد الشاغرة".