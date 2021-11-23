العراق و"الاسكوا" يبحثان مكافحة الفقر وادماج ذوي الاعاقة

بحث العراق ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، الثلاثاء، مكافحة الفقر وادماج ذوي الاعاقة في سوق العمل.

وقالت وزارة التخطيط في بيان، "بدأت في مقر الاسكوا بالعاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم، الثلاثاء، جولة من الحوار والمباحثات المشتركة بين العراق، ومنظمة الاسكوا في الامم المتحدة، وترأس الجانب العراقي في هذه المباحثات، وزير التخطيط خالد بتال النجم، بمشاركة الوفد المرافق له، فيما ترأس جانب الاسكوا رولا دشتي، الامينة التنفيذية للمنظمة".

ونقل البيان عن النجم قوله، إن "المباحثات تضمنت اليات تفعيل اطار التعاون المشترك الموقع بين الجانبين عام ٢٠١٩، الذي لم ينفذ بنحو جيد نتيجة الظروف التي مر بها العراق، وجائحة كورونا"، مضيفا أن "المباحثات تناولت ايضا التعاون المشترك في مجال مكافحة الفقر متعدد الابعاد، فضلا عن دور الاسكوا في دعم جهود وزارة التخطيط في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن عام ٢٠٢٢، وكذلك التباحث في مجال تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في دعم القرى الفقيرة".

من حانبها اعربت دشتي، عن "استعداد منظمة الاسكوا لتقديم كل انواع الدعم الممكنة لوزارة التخطيط وجمهورية العراق بنحو عام، في مجالات تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية وتكنلوجيا المعلومات، وبما يسهم في تمكين متخذي القرار من رسم السياسات التنموية السليمة المستندة الى التقنيات الحديثة".

وبحث الجانبان بحسب البيان "آليات ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، وادماج السياسات الاجتماعية المتكاملة ضمن خطط التنمية، وقضايا اخرى تتعلق بدعم المرأة والامن والسلام، ودعم العراق في مواجهة التغيرات المناخية".