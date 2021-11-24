مصرف حكومي يحدد أسعار فوائد حسابات التوفير للمواطنين

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المصرف اعلن عن منح فائدة حسابات التوفير ٤ بالمئة للمواطنين مقابل ايداع اموالهم لدى المصرف، مبينا ان المصرف منح نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر لتكون ٤،٥ بالمئة ونسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون ٥ بالمئة بالاضافة الى تحديد نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح ٥،٥ بالمئة اذا كان ايداع المبلغ اقل من ٥٠ مليون و ٦ بالمئة اذا كان المبلغ اكثر من ٥٠ مليون دينار".ودعا البيان "المواطنين الراغبين بفتح حسابات التوفير مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية".