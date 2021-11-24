زيدان يستقبل الوفد الإيراني المكلف بمتابعة التحقيق في جريمة المطار

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل اليوم الوفد القضائي الايراني المكلف بمتابعة التحقيق الخاص بجريمة المطار التي أدت إلى استشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما".وأضاف البيان أن "الوفد القضائي الايراني ترأسه معاون النائب العام لمحافظة طهران سيد مصطفى سيد اشرفي ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية".