اللجنة القضائية المشتركة للتحقيق في حادث المطار تعقد اجتماعا في بغداد

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللجنة القضائية المشتركة للتحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهم، عقدت اجتماعاً في بغداد".واضاف، ان "مجلس القضاء الاعلى مثله، رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب، والمشرف القضائي القاضي رزاق كاظم رسن، والمدعي العام خالد رخيص، ومديرعام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن، ومثل الجانب الايراني رئيس الوفد مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية، والمستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية".