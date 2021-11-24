الدفاع تعلن فتح باب التطوع على ملاكها - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الدفاع تدعو خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها (العلمي والأدبي والتجاري والصناعي) الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع للدورة (112) الكلية العسكرية الأولى، إلى تقديم طلباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 /11 /2021، لغاية يوم الإثنين الموافق 29/ 11 /2021".وأضاف البيان، إن " شروط التقديم هي:- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومن أبوين عراقيين.-أن لايقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولايزيد عن (22) سنة للمدنيين.-أن لايقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولايزيد عن (24) للعسكريين ممن أمضوا ثلاث سنوات بالخدمة بصورة حسنة.- أن يكون المتقدم من خريجي الدراسة الإعدادية بفرعيها (العلمي والأدبي) وبمعدل (70 %) فما فوق.- أن يكون المتقدم من خريجي الدراسة الاعدادية بفرعيها التجاري والصناعي للاقسام (سيارات، كهرباء، إلكترونك، سيطرة) وبمعدل (80 %) فما فوق.- غير مفصول أو منسحب من أية دورة من الدورات المفتوحة في الكليات العسكرية أو فاشل في الدراسة فيها أو مرتكب جريمة الغياب أو الهروب من الجيش.- لايقل طول المتقدم عن (165 سم) مائة وخمسة وستين سنتمترا.واوضح البيان، إنه "تهمل جميع الاستمارات المتكررة كما تهمل استمارات المتقدمين الذين لاتنطبق عليهم الضوابط المطلوبة، كما ان المتقدمين الذين سبق وأن قدموا للدورة (112) للمدة من 1 /8 /2021 لغاية 10 /8 /2021، وفشلوا في الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية غير مشمولين بهذا التقديم وفي حالة تقديمهم تهمل استماراتهم".وبين، "كما انه سيتم الإعلان عن جدول مواعيد الفحص الطبي والاختبارات التنافسية للمتقدمين بعد انتهاء مدة التقديم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع".وأشار البيان، إلى إن "التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم وعلى الرابط أدناه، مع ملاحظة أنه سيتم فتح رابط التقديم اليوم الأربعاء بعد الساعة (12) ليلاً.وأدناه رابط التقديم: