بعد أن اثارتها السومرية.. الدفاع توضح حول المدارس المهددة بالهدم

وقالت الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "أراضي الخمس مدارس ليست تابعة الى الوزارة وانما أرض مدرستين فقط".وأضافت، أن "هذه الأراضي تم التجاوز عليها في عام 2008 من قبل وزارة التربية، وخبر هدم المدرستين غير دقيق وعار عن الصحة".وأكدت الوزارة، أنها "لم تسمح بالمساس بالعملية التربوية ونحن داعمون لأبنائنا الطلبة".ويوم أمس الثلاثاء، شكا مواطنون من مدينة الحرية عبر السومرية نيوز، من إخطار وردهم بشكل مفاجئ، يقضي باخلاء مدارس ابنائهم لوجود قرار بتهديمها وإنشاء مجمع سكني بدلا عنها، متسائلين عن المصير الذي سيحل بابنائهم لاسيما أن منطقتهم تعاني من زخم في أوقات دوام المدارس، فيما أشاروا إلى أن "وزارة التربية أدعت أن هذه الأرض تعود ملكيتها ل‍وزارة الدفاع".