اتفاقية عراقية – إيطالية في التعاون العلمي

وقال وزير التعليم، نبيل كاظم عبد الصاحب، خلال حفل التوقيع الذي جرى في إيطاليا، إن "الشراكة الدولية التي تصب في مصلحة تطوير بيئة التعاون الأكاديمي بين البلدين مهمة لاسيما في ظل التطورات العلمية المتسارعة في المجالات والتخصصات المتنوعة".وأوضح، أن "الجامعات العراقية تمتاز بحضورها الأكاديمي في المحافل الدولية، مشيرا الى أن نتائجها الحالية في التصنيفات العالمية ورصيدها من البحث العلمي في المستوعبات الرصينة واستجابتها وتعاملها مع التحديات جعلها جديرة بهذه الشراكات مع الجامعات العالمية من خلال برامج واتفاقات تحقق أهداف المؤسسة الأكاديمية العراقية في المجال المعرفي وخدمة المجتمع".وفي هذا السياق، أشاد رئيس جامعة بولونيا الإيطالية البروفسور جيوفاني مولاري "بالتفاهم والتنسيق مع الجانب العراقي وتلاقح التجارب والحرص على بلورة مناخات التعاون الهادف وانفتاح وزارة التعليم العراقية على الأنظمة التعليمية العالمية لاسيما نظام (Bologna Process) والمضي باتجاه تحديث مجالات التعليم".وتضمنت الاتفاقيتان اللتان وقعهما كل من مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم باقر طاهر ورئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي محاور عدة، منها: "التعاون العلمي في مجال الآثار والتنقيب وبرامج التبادل الثقافي والأكاديمي والمنح والزمالات الدراسية للطلبة العراقيين في التخصصات النادرة ومشاريع البحث العلمي بين الجانبين والإشراف المشترك".