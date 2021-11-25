يعود لهذا العصر.. أكتشاف موقع آثري مهم في العراق (صور)

وقال شلغم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هذا الاكتشاف هو احد الاكتشافات المهمة والتي تسلط الضوء على مدة زمنية مهمة في تاريخ العراق القديم، مبينا ان القصر المكتشف احتوى على عشرة غرف وملحقات ادارية اخرى".ويأتي هذا الاكتشاف ضمن التعاون الكبير بين الهيئة العامة للاثار والبعثة الفرنسية العاملة في الموقع.