اكتشاف أثري إسلامي كبير ومهم في ذي قار

وقال مدير الدائرة علي شلغم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن “المساجد تعد من الابنية الرائدة في الفترة الإسلامية المبكرة، ونحن هنا في موقع تل كبيبة الآثاري الذي يقع في محافظة ذي قار قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية كان لنا نصيب في العثور والكشف عن واحد من هذه المساجد والذي يعود لسنة ستين للهجرة تقريبا”، مبينا أن “بعثة تنقيب المتحف البريطاني وفريقا عراقيا محليا اكتشفا المسجد”.وأضاف، أن “هذا الاكتشاف يعد مهماً وكبيراً كون المسجد قد شُيّد من اللبن، ويقع وسط مدينة سكنية واضحة المعالم يتوسطها المسجد، وهو ذو أبعاد بعرض 8 أمتار وطول 5 أمتار تقريباً، وفي قلب المسجد محراب صغير للإمام وهو يسع 20 شخصاً تقريبا”.وتابع شلغم، أن “المسجد اكتشف بالقرب من سطح الموقع لذا لم نجد منه الا بقايا قليلة للبناء بسبب عوامل التعرية من الرياح والأمطار”، لافتا الى أنه “يعد من الاكتشافات المهمة لأنه يؤرخ لبدايات ظهور الإسلام”.واشار الى أن “البعثات التنقيبية السابقة والحالية لم تجد إلا القليل من المعلومات الواردة اليها في الكشف عن الفترات الإسلامية المبكرة”.