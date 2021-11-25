توضيح هام من التربية بشأن الطلبة غير الملقحين

نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، اتخاذ اجراءات تمنع طلبة المراحل الثانوية غير الملقحين من الدخول الى المدارس، بينما سمحت للتحويل بين الفرعين الاحيائي والتطبيقي من دون اختبار علمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية ان "الوزارة لم تتخذ اي اجراء خاص بمنع طلبة المراحل الثانوية غير الملقحين من الدخول الى المدارس".

واضاف السعدون ان "الوزارة تشجع على الدوام الحضوري في المدارس، الى جانب تطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا".

وذكر ان "الوزارة غير مسؤولة عن تلقيح الطلبة من عدمه لانه اجراء خاص بهم وشخصي ولا توجد اي محاسبة من قبل المدرسة على ذلك".

على صعيد اخر، قال مدير تربية الكرخ الثانية، عضو هيئة الرأي في وزارة التربية قيس الكلابي للصحيفة ان "الوزارة سمحت لطلبة المراحل الثانوية بالتحويل بين الفرع الاحيائي والتطبيقي وبالعكس، حيث تم توجيه ادارات المدارس الاعدادية الصباحي والمسائي والاهلي بالسماح للطالب بالتحويل بين الفرعين من دون الحاجة الى اجراء اختبار علمي".

وتابع ان "التوجيه شدد على ان يكون تحويل الطالب الراغب بتغيير اختصاصه في الفرع الاعدادي قبل امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول".