بهذا الموعد.. العراق خال من الألغام والمقذوفات الحربيَّة

اعلن وزير البيئة جاسم الفلاحي، اليوم الخميس، ان العراق سيكون خاليا من الالغام والمقذوفات الحربية بحلول العام 2028 .

وقال الفلاحي للصحيفة الرسمية انه "وعقب دخول عصابات داعش الارهابية وفرض سطوتها الاثمة على عدد من مناطق البلاد وما اقدمت عليه من تلويث مساحات واسعة بالالغام، فقد رفع السقف الزمني لموعد اعلان العراق خاليا من الالغام بمقدار عشرة اعوام، اذ كانت المنظمات العالمية قد حددت قبل اعوام طويلة، العام 2018 كموعد لذلك".

واشار الى "وجود جهود كبيرة تبذل من اجل تطهير مساحات كبيرة ملوثة بالالغام ومن خلال التنسيق مع المنظمات العالمية المختصة، اسوة بمنظمة (MAG) البريطانية، فضلا عن مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية، لاسيما في المناطق التي شهدت عودة النازحين اليها"، كاشفا عن انه "تم في السياق نفسه، اطلاق نحو 387 مليون متر مربع بعد تطهيرها من الالغام والمقذوفات الحربية منذ بدء برنامج التطهير، بغية تسليمها الى محافظة نينوى" .

واضاف الفلاحي ان "ملف الالغام يحتاج الى امكانيات مادية وملاكات مختصة كثيرة، اذ يحتاج تطهير الكيلومتر الواحد الى مئات المختصين بهذا المجال"، منوها بأن امكانيات وزارة البيئة لا تغطي الاحتياجات المطلوبة منها، لاسيما في المناطق الحدودية بمحافظات البلاد الجنوبية والمحررة منها، ما يجعلها تعتمد في ذلك على مساعدة الدول والمنظمات في ذلك".