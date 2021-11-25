طلبة العراق يحلّقون عاليا في مبادرة "الموهوبين العرب" ووزير التربية "يغازلهم" (صور)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمكن طلبة العراق المشاركون في مبادرة "الموهوبين العرب" التي اطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / الالكسو، وبالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع ، من تحقيق النجاح بعد خوضهم لمنافسات علمية جرت مع بقية طلبة الدول العربية".ووصف وزير التربية علي حميد الدليمي بحسب البيان، "هذه التجربة التي مارسها الطلبة بالمهمة كونها اعادت الثقة لهم وبمكانة العراق العلمية، مشيد بتميز الطلبة من خلال الدخول في منافسات دولية مع مجموعة من الدول العربية عبر أنظمة اختبار الكترونية (عن بُعد) تحدث لأول مرة ، وقد حققوا فيها نتائج سارة تعطي الأمل لوجود جيلٍ عراقي واعي ومتمكن بإمكانه تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والوقوف ضمن المراتب الأولى دوليا في الجوانب العلمية والتكنلوجيا".من جهته قال مسؤول الشعبة العربية والمنسق الوطني لمبادرة الموهبين العرب وسام هاشم فالح، ان "هناك بحدود 40 طالباً من مختلف مديريات التربية قد تم تسجيلهم وفق استمارات الكترونية معدة من قبل المؤسسة، وفق البيان".يذكر ان المبادرة تهدف الى نشر ثقافة الموهبة ودعم ورعاية الموهبين في العالم العربي ومواصلة اكتشافهم وبناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة .