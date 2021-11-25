قريباً.. إطلاق مسح شامل لسوق العمل في البلاد

تطلقُ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريبا، مسحا شاملا لسوق العمل في البلاد، لوضع ستراتيجية تهدف لتقديم منح نقدية لشرائح معينة اضافة الى توسيع فرص العمل للشباب.

وقالت مديرة دائرة الحماية الاجتماعية بالوزارة ذكرى عبد الرحيم للصحيفة الرسمية ان "الوزارة وضمن برنامج تنفذه لاصلاح منظومتي الحماية الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وربطهما بنافذة الكترونية واحدة، ستطلق قريبا مسحا شاملا عن سوق العمل في البلاد".

واضافت ان "المسح يهدف الى تحديد متطلبات سوق العمل، ودراسة طبيعة الانشطة الاقتصادية لكل محافظة، فضلا عن تحديد المستفيدين الحقيقيين من الاعانات النقدية من اجل وضع ستراتيجية متكاملة خمسية لاصلاح شبكة الحماية".

وبينت عبد الرحيم ان "الستراتيجية تهدف الى تقديم منحة نقدية ضمن شبكة الحماية تستهدف الاطفال والنساء الحوامل، فضلا عن توسيع وصول الشباب وعمال القطاع الخاص، الى النظم القائمة على التوظيف وبرامج سوق العمل".

وتابعت ان "عملية المسح سترافقها دراسة لطبيعة الانشطة الاقتصادية بكل محافظة، والتشجيع على المهن التي من الممكن ان تنجح فيها، مع الاخذ بالاعتبار طبيعة سوق العمل ومهارات الشباب".

واوضحت مديرة دائرة الحماية الاجتماعية ان "الوزارة تكثف جهودها بعملية تقاطع بيانات المستفيدين من اعانات شبكة الحماية والمتقدمين على الشمول، مع الوزارات لارسال من ظهرت اسماؤهم فوق خط الفقر، الى اقسام الهيئة ببغداد والمحافظات لاتخاذ الاجراءات بحقها".