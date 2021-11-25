فساد مقبرة النجف النموذجية يضع صاحب شركة "اديم الارض" على ابواب القضاء

أصدر مجلس القضاء الاعلى، مذكرات قبض بحق صاحب شركة مقاولات "اديم الارض" "مؤيد ناظم عبد الحسين الجبوري" نظرا لوجود شبهات فساد في مقبرة النجف النموذجية.



الوثائق ادناه:

وفي وقت سابق، تحدث محافظ النجف لؤي الياسري، عن وجود شبهات فساد مرتبطة بمشروع "المقبرة الجديدة"، داعياً الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاسدين.

وقال الياسري، في تصريح للوكالة الرسمية إن "مشروع المقبرة الجديدة ليس من اختصاص المحافظة لأن الأرض تابعة الى وزارة المالية وليست أرض بلدية للمحافظة"، مبيناً أن "موافقة وزير المالية السابق أعطيت للمستثمر، وهيئة الاستثمار الوطنية في بغداد هي من منحت إجازة مشروع المقبرة الجديدة".

وأكد، أن "رأي المحافظة مؤيد للمشروع لعدم وجود مقبرة جديدة، والقديمة امتلأت بالكامل"، كاشفاً عن أن "هناك شبهات فساد تخص الموضوع وعلى الدولة أن تتخذ الاجراء القانوني المناسب بحق الفاسدين".

الى ذلك، أبدى مواطنون امتعاضهم الشديد من إجراءات بيع قطع الأراضي في المقبرة النموذجية بمحافظة النجف.

مواطنون أخبروا السومرية نيوز، بان "قطع الأراضي في المقبرة النموذجية بمحافظة النجف، تُباع بأسعار باهظة جداً".

وأضافوا، أن "إدارة المقبرة النموذجية لا تملك رخصة من وزارة المالية في عمليات البيع والشراء؛ كونها لغاية الآن لم توقع عقداً مع الوزارة".

وناشد المواطنون، بأن "تكون أسعار البيع معقولة، بالإضافة إلى أن تكون هناك إجراءات رسمية منظمة".

من جانبه، خاطب مجلس القضاء الأعلى، مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة النجف، للتحقيق في شبهات "هدر للمال العام" في مشروع "مقبرة الجديدة".

وحصلت "السومرية" على وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ (12 تشرين الثاني 2020)، أشارت إلى إحالة كتاب من الادعاء العام في النجف حول "قضية فساد" في مشروع المقبرة الجديدة.

الوثيقة ادناه: