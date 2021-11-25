نينوى تدق ناقوس الخطر بشأن مصابي لوكيميا الدم

طالبت دائرة صحة نينوى، وزارة الصحة بتوفير اللقاحات والجرع لعلاج مصابي السرطان من الاطفال الذين وصل عددهم في المحافظة الى 50 الفا.

وقال مدير عام الصحة فلاح الطائي للصحيفة الرسمية ان "مشافي الاطفال في مدينة الموصل، سجلت اعدادا كبيرة من مصابي لوكيميا الدم لدى الاطفال من حديثي الولادة ولغاية الـ 12 عاما".

واضاف ان "دائرة صحة نينوى، تعاني من شح كبير بالعلاجات والجرع اللازمة لمصابي السرطان من الاطفال المتواجدين ضمن مشافي الطب الذري ومستشفيات السرطانات في الموصل، ما يدق ناقوس الخطر لدى مصابي هذا المرض الخطير الذي يهدد اكثر من 50 الفا".

وطالب الطائي وزارة الصحة بـ"توفير الجرع اللازمة والعلاجات الخاصة بالسرطانات للكبار والاطفال لتخفيف حجم الاصابة التي باتت تهدد الالاف من سكان المدينة".