بالفيديو: احتجاجات الطلبة تتصاعد في كردستان

إعادة دفع مخصصات شهرية تتراوح بين ستين وخمسة وستين الفا للطلبة تم تعليقها منذ عام 2014 بعد انهيار أسعار النفط والخلافات حول الموازنة بين الاقليم كردستان وبغداد.دفع بالاف الطلبة للاحتجاج داخل محافظة السليمانية..لترد عليهم القوات الامنية بالضرب وباساليب متعددة بدءا من الهراوات وصولا للقنابل الصوتية والمسيلة للدموع، ناهيك عن الاشتباك بالايدي والضرب العنيف الذي وثقته الهواتف المحمولة للطلبة.وحسب شهود عيان فان الاوضاع ماتزال متوترة في المحافظة حيث اغلق المتظاهرون بعد ظهر الثلاثاء الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار السليمانية الدولي. في وقت كشف فيه مصدر بوزارة التعليم في الاقليم عن حاجة الوزارة لسبعين مليار دينار سنويا لتغطية مخصصات الطلبة البالغ عددهم أكثر من مئة وخمسة وثلاثين ألف طالب، مضيفا بأن على وزارة مالية الإقليم تخصيص هذا المبلغ لوزارة التعليم.وسبق أن شهدت السليمانية نهاية العام الماضي احتجاجات مماثلة على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين، في ظل خلافات مع بغداد حول إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها، فيما تخلل تلك الاحتجاجات إضرام نيران بمكاتب أحزاب ومؤسسات تابعة للدولة في عدة مدن وبلدات في المحافظة ذاتها.