صحة ديالى توجه بصرف مستحقات الخطورة لهذه الفئات

باشرت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، بصرف مستحقات موظفي صحة ديالى من العلوميين والاداريين واعادة التعيين بعد متابعة حثيثة وجهود كبيرة متواصلة من قبل مدير عام صحة ديالى علي حسين علوان التميمي .
ووجه التميمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"صرف مستحقات العلوميين من الخطورة لشهر كانون الأول والبالغة ٣٠ بالمئة فضلا عن صرف مستحقات خطورة الاداريين وبأثر رجعي ".
واوعز مدير عام صحة ديالى بـ"صرف رواتب إعادة التعيين للملاكات الطبية والصحية لشهر كانون الأول"، مؤكدا "دعمه الكبير ومساندته لملاكات صحة ديالى بمختلف عناوينهم الوظيفية".