صحة ديالى توجه بصرف مستحقات الخطورة لهذه الفئات

ووجه التميمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"صرف مستحقات العلوميين من الخطورة لشهر كانون الأول والبالغة ٣٠ بالمئة فضلا عن صرف مستحقات خطورة الاداريين وبأثر رجعي ".واوعز مدير عام صحة ديالى بـ"صرف رواتب إعادة التعيين للملاكات الطبية والصحية لشهر كانون الأول"، مؤكدا "دعمه الكبير ومساندته لملاكات صحة ديالى بمختلف عناوينهم الوظيفية".