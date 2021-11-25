وزيرا التربية والدفاع يتفقان على إيقاف إجراءات التخلية لخمس مدارس

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التربية علي حميد مخلف الدليمي اجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع جمعة عناد، بخصوص اخلاء عدد من مدارس منطقة الحرية ببغداد".واضافت انه "تم الاتفاق على إيقاف إجراءات التخلية ضد مدارس (بدر الكبرى الابتدائية للبنين، عقبة بن نافع لليافعات، الطفوف الابتدائية للبنات، ام سلمه للتعليم المسرع، بدر الكبرى للتعليم المسرع) والواقعة في منطقة الحرية ببغداد".وعبر الدليمي بحسب البيان عن امتنانه "لهذا الموقف النبيل الذي يدل على الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية التي يتحلى بها قادة البلد في حماية العملية التربوية والحفاظ على مستقبل الطلبة والسير معهم في اكمال مشوارهم العلمي".