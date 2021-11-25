تسيير رحلتين استثنائيتين لإجلاء العالقين على الحدود البيلاروسية - البولندية

وقال مدير عام الشركة عباس عمران في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي وبعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات المختصة تم تسيير رحلتين مباشرتين من مطار بغداد الدولي الى مطار مينسك لإجلاء المواطنين العراقيين".وأضاف عمران، انه "تم توفير كافة الجوانب المطلوبة لخدمة الوافدين لاسيما وانهم يعانون من اوضاع إنسانية حرجة".