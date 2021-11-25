اعفاء قائد شرطة النجف وتكليف بديل عنه

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اعفاء قائد شرطة النجف من منصبه و تكليف بدلا عنه.

وقالت الوزارة بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، انه "تقرر اعفاء قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح من منصبه و تكليف العميد باسم مجيد بدلا عنه".