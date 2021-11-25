العمل تعلن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين مع المكافأة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري تشرين الثاني وكانون الأول مع المكافأة.







وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان، إن "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير عادل الركابي استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداءً من عصر اليوم الخميس الموافق ٢٥-١١-٢٠٢١ مع مكافأة قدرها ١٠٠ الف دينار بواقع ٥٠ ألف دينار لكل شهر لحين اقرار القانون الجديد".

وأضاف البيان أنه "تم صرف الراتب لهذا اليوم قبل الموعد المحدد والذي يفترض أن يكون في الأول من كانون الاول كون صرف الرواتب التقاعدية تكون في بداية الأشهر الزوجية وسيتم صرف الرواتب شهريا ابتداءً من العام المقبل ٢٠٢٢".