عراقي يدخل موسوعة غينيس بـ"توازن البيض"

قصة صادق بدأت مع فن الموازنة عندما شاهد فيديو لشخص يوازن أحجار في الطبيعة، فأخذ يحاول موازنة بعض القوارير الزجاجية المتوفرة، وأدرك أنه يمتلك موهبة في ذلك، ويقول: "كنت أسرع من أي من الذي شاهدتهم، واكتشفت بأنني موهوب في هذا المجال".استمر صادق في محاولات التدريب بمعدل 4 مرات يومياً، اثنان صباحاً واثنان مساءً، ويرجع السبب في ذلك إلى شدة التركيز المطلوب والارهاق الذي يصيب أعصاب اليد جراء الثبات المطلوب في محاولات كسر هذا الرقم القياسي.ويضيف: "بعد القيام بأكثر من جلستين من المحاولات، تصيب اليد خدر في الأعصاب بسبب شدة التركيز والهدوء المطلوبين لإنجاز هذا الرقم القياسي، لذا كنت آخذ قسطاً من الراحة كلما انتهيت من محاولتين".ولا يميل صادق نفسه إلى تناول البيض كثيراً، إلا أنه اشترى عشرات الأطباق من البيض وكان يضمن أن يجد من يأكلها اذا ما انكسرت خلال المحاولة.وتشترط غينيس للأرقام القياسية أن لا تستند اليد على أي شيء خلال مراحل المحاولة وأن تستقل اليد بشكل كامل عند الانتهاء من وضع البيض لمدة خمس ثوانٍ على الأقل ليتم احتساب المحاولة بكونها ناجحة.ويضيف المواطن العراقي الذي يتسم بالهدوء، "لا يمكنني تلخيص السر الكامل وراء النجاح في هذا الرقم القياسي، إلا أن هذا الفن بصورة عامة يتطلب هدوء وتركيز وصبر وقوة تحمل وتحكم داخلي بكل أعضاء الجسم، كما أن التحكم بعمليات التنفس مهم للغاية، فحركة القفص الصدري تؤثر على مدى نجاح المحاولة".وختتم صادق قوله إن "تحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية كان حلماً بعيد المنال. لم أكن أتصور أنني سأدخل العالمية من خلال هذا الفن الجميل. أشكر غينيس للأرقام القياسية على هذه الدفعة المعنوية التي ستشجعني لتحقيق المزيد من الإنجازات".يشار إلى أن اليمني محمد مقبل حصد سابقا لقب غينيس للأرقام القياسية بعد تمكنه من موازنة 3 بيضات طولياً فوق بعضها البعض.