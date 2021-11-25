الأمن الوطني يعلن توجيه "ضربات موجعة" لتجار المخدرات في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، الخميس، عن توجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات في بغداد.



وقال الجهاز في بيان مقتضب، إنه "تم توجيه ضربات موجعة لتجار المخدرات في بغداد خلال اسبوع".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط 38 كيلو كرستال"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.