إخماد حريق داخل شبكة الاعلام العراقي

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإخماد حريق داخل شبكة الاعلام العراقي وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم إخماد حادث حريق مساء اليوم اندلع داخل بناية المجلة التابعة لشبكة الاعلام العراقي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.