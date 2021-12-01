النزاهة تنشر استمارة كشف الذمة المالية لعام 2022

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاربعاء، المُكلَّفين المشمولين بملء استمارة كشف الذمَّة الـماليَّـة إلى ملء الاسـتمارة للعام 2022، مُبيّنةً أنَّ الاستمارة الجـديدة تتألف من (9) صفحاتٍ، واستمارة (المتغيرات) ذات الصفحة الواحدة.



وقالت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "العمل بالاستمارة التي تمَّ نشرها في الموقع الرسمي للهيئة يأتي مُتوافقاً مع أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل"، لافتةً إلى أنَّ "البند (أولاً) من المادة (17) من القانون المذكور نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنةٍ".

وأضافت الدائرة إنَّ "البند (أولاً) من المادة (18) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع شدَّد على إيقاف صرف راتب المُكلَّف ومُخصَّصاته إذا لم يُقدِّمْ الاستمارة خلال المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (17) من القانون، على أن تتولَّى جهة انتساب المُكلَّف إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره، فضلاً عن إشعارها بمضي المُدَّة المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (17) دون تقديم الاستمارة".

وبيَّنت أنَّ "قانون الهيئة المذكور تضمَّن في المادة (19) إيقاع عقوبة الحبس بحقِّ المُكلَّف المُمتنع عن تقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة دون عذرٍ مشروعٍ، أو تعمَّد إخفاء معلوماتٍ، أو قدَّم معلوماتٍ كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسبٍ غير مشروعٍ".

وأوضحت الدائرة أنَّ "المُتغيِّرات التي يجب ذكرها تشمل أي تغييرٍ في الراتب أو الحوافز أو الأرباح أو أي مُكافأةٍ دوريَّةٍ، والحالة الاجتماعيَّـة للمُكلَّف وزوجه وأولاده المُكلَّف بإعالتهم شرعاً وقانوناً، وشراء وبيع عقارات أو مركبات أو فتح حسابٍ جديدٍ في المصرف، وتسلم قروضٍ أو أيَّـة مُتغيِّراتٍ أخرى".