غائم جزئيا.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف، أن "طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع البلاد".ولفت البيان إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في البلاد".