غائم وممطر.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً ويتحول تدريجياً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم مناطق البلاد، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 23 وكربلاء المقدسة 22 واربيل 19 وكركوك 24 والبصرة 26 والناصرية 24".وأضاف أن "يوم الاثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى أن "طقس يوم الثلاثاء غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وتابع البيان، أن "يوم الاربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا في المنطقة الوسطى، وسيكون الطقس غائماً جزئياً واحيانا يكون غائماً في المنطقة الشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، وسترتفع درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد".