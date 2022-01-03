رئيس هيـئة الـنزاهـة وملاكها المـتقـدم يفـصحـون عن ذممهم المالية للعام 2022

الدائرة أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز إلى أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس هيئة النزاهة القاضي (علاء جواد الساعدي)، ليغدو أول المفصحين عن ذممهم الماليَّة من رؤساء الهيئات المستقلة.فيما أشارت إلى إفصاح نائب رئيس الهيئة السيد (مظهر تركي عبد)، وجميع المديرين العامين فيها عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري 2022.وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها الـنافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعـديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبـند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ ج)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عن غيرهم ممَّن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّة كما تضمَّنته المادَّة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.