لغرض تطويره.. تشكيل لجنة لدراسة المباني التراثية في شارع الرشيد

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "امين بغداد اطلع خلال جولة ميدانية له بشارع الرشيد بحضور مدراء عامي دوائر (المشاريع ، التصاميم ، بلدية مركز الرصافة) على واقع الابنية والمحال التجارية بدءاً من منطقة حافظ القاضي وصولاً لمنطقة الميدان، مشيراً الى ان امانة بغداد ستباشر خلال الايام القليلة المقبلة بتطوير شارع الرشيد".وبين، أن "اعمال التطوير ستتضمن مقطعين الاول من ساحة الرصافي لغاية منطقة الميدان والثاني من تقاطع حافظ القاضي ومقترباته لغاية ساحة الوثبة ، وبشكل يضاهي ما ظهر عليه زقاق المتنبي وأبهر جميع مرتاديه ومحبيه".ووجه أمين بغداد، وفق البيان، "بتشكيل لجنة تضم دائرة التصاميم ودائرة المشاريع ودائرة بلدية مركز الرصافة وشركة ابن رشد لاجراء كشف موقعي واعداد دراسة فنية عن المباني التراثية الآيلة للسقوط والتعاون مع الجهات المتخصصة والمعنية لاعادة تأهيلها مع الحفاظ على طابعها التراثي و التاريخي".